I juni 2014 kostet et fat olje 115 dollar. Et halvt år senere hadde prisen stupt til under 50 dollar, og der har den blitt liggende. Oljeprisfallet har kastet deler av Norge ut i krise. På drøyt to år har 50.000 arbeidsplasser forsvunnet.

Regjeringen Solberg la derfor fram en tiltakspakke på fem milliarder kroner, som skulle redde den kriserammede kysten. 64 krisekommuner på Sørlandet og Vestlandet ble blinket ut som de verst stilte, og fikk ekstra penger til kommunekassen. Men hvor ble de fem milliardene av? Klassekampen har i samarbeid med 14 lokalaviser langs kysten sporet opp hver krone for å prøve å fastslå om de endte på rett adresse. Her er historien om 64 kommuner, fem milliarder - og en håndverker som nekter å gi opp.